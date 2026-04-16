Булкой по голове, ножом в живот: за что амурчанку отправили в колонию на 3 года
Женщину отправили в колонию на три года за угон авто без цели хищения и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — он ударила ножом мужа. Об этом сообщает пресс-служба Амурского областного суда.
Инцидент произошел еще в октябре 2025 года. Тогда женщина выпила алкоголь и села в машину знакомой Toyota Spasio в селе Албазино Амурской области.
Правонарушительница села за руль, завела авто и начала ехать по улице населенного пункта. Через 700 метров она утратила контроль над машиной и вылетела в кювет. Повреждения получили оба бампера, рамка номерного знака и колесо. Суммарный ущерб составил 25 тыс. рублей.
Когда женщина вернулась домой, она призналась в содеянном. Между супругами случился конфликт. Муж ударил супругу рукой по лбу, а потом два раза — булкой хлеба по затылку.
Женщина ударила супруга ножом в живот. Жизнь мужчины оказалась под угрозой. После конфликта пара развелась.
