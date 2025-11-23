сегодня в 17:34

Бульдог съел трусы хозяйки в Петербурге и чуть не умер

В Санкт-Петербурге ветеринарам пришлось экстренно прооперировать бульдога, который стащил с сушилки постиранное белье хозяйки и съел его. Трусы могли застрять в кишечнике животного и спровоцировать некроз, сообщает SHOT .

По словам владелицы бульдога, ее 5-летний пес по кличке Алмазик, играя дома, нашел «лакомство» — трусы, висевшие на сушилке. Владелица вскоре заметила исчезновение и заподозрила, что питомец мог их съесть.

Анна немедленно доставила Алмазика в ветеринарную клинику, опасаясь, что инородный предмет в желудке вызовет непроходимость кишечника и последующий некроз. УЗИ подтвердило наличие белья в желудке собаки, после чего была проведена операция.

Позднее собаку вернули хозяйке вместе с извлеченными трусами. Экстренная операция обошлась хозяйке в 80 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.