Буксировочный трос чуть не отправил в нокаут девушку в центре Москвы

Девушка переходила дорогу по переходу. На ней лежал буксировочный трос, которым тянули грузовичок. Прямо около нее первая машина поехала, а трос натянулся. Пешеход попыталась перепрыгнуть через него, но сильно упала лицом в асфальт.

В то время как ноги пострадавшей находились на тросе, машина еще дернулась, а девушка опасно перекувыркнулась через голову назад. Все же она смогла встать и дойти до тротуара.

Ранее в Челябинске машина на полном ходу въехала в толпу пешеходов. В результате ЧП пострадали пять человек.