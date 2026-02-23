Бугельное кольцо переломало 12-летнего подростка в подмосковном Подольске

сегодня в 10:28

12-летнего подростка затянуло на бугельное кольцо под трос в Подольске

12-летнего подростка затянуло на бугельное кольцо под трос в подмосковном Подольске. Инцидент случился вечером 22 февраля в одном из горнолыжных комплексов, сообщает « 112 ».

Родители успели спасти ребенка. Тем не менее, он получил сильные травмы.

Мальчику диагностировали закрытый перелом правой руки.

На опубликованной записи видно, как мальчика начинает тянуть за руку бугельное кольцо. Устройство резко поднимает его вверх и затягивает. Затем родители побежали спасать ребенка.

