Бросал монеты, чтобы заглянуть под юбку: в Юце извращенец снимал школьниц

В селе Юца Ставропольского края на камеры видеонаблюдения местного супермаркета попал постыдный инцидент. Мужчина специально бросал монеты на пол, чтобы фотографировать под юбками школьниц.

Об инциденте в социальных сетях сообщила пользователь с ником neoalexso. Она опубликовала соответствующее видео, чтобы придать огласке. На кадрах изображен час пик в местном супермаркете. Школьницы пришли, чтоб скупиться.

На видео стоящий рядом с девочками мужчина в одной руке держит телефон, а в другой кошелек. Он достает монету и явно специально бросает ее на пол рядом со стоящей у кассы школьницей. После этого мужчина опускается, подносит смартфон под юбку несовершеннолетней и делает фото, а затем удаляется.

«Это местный житель. И неизвестно, что он может сделать вне камер и магазина! Пожалуйста, берегите своих детей!» — написала автор ролика.

Комментаторы пришли в ужас от увиденного. Они отметили, что полиция уже вычислила извращенца, он находится под следствием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.