Брокер из Екатеринбурга заявил, что сексом с девочками занимался под давлением

Екатеринбургский брокер Вадим Шукуров, отрицает обвинения в интимной связи с несовершеннолетними. Бизнесмен утверждает, что школьницы заставили его заняться с ними сексом, скрыв реальный возраст ради заработка денег, сообщает E1.RU .

По словам Вадима Шукурова, его заключение под стражу стало следствием его доверчивости. Он якобы не догадался узнать возраст девушки, с которой в дальнейшем занимался сексом. Мужчина утверждает, что школьница выдавала себя за совершеннолетнюю с целью получения денег за секс.

По словам адвоката бизнесмена Зарины Адыевой, ее доверитель продолжительное время ухаживал за девушкой и даже не подозревал, что та еще школьница.

«На протяжении нескольких месяцев он ухаживал за девушкой, и с учетом ее яркой косметики, наращенных ресниц, вызывающей одежды, присущей взрослым женщинам, живущим активной половой жизнью, употреблением алкоголя с друзьями, курением, у него не было мыслей, что ей может быть менее 16 лет», — рассказала Адыева.

Как утверждает адвокат предпринимателя, его подзащитный оказывал знаки внимания девушке: приглашал в заведения общепита, осуществлял денежные переводы и делал подарки. Когда возникло желание интимной близости, она предложила условие: приехать к нему вместе с подругой, которая останется в кухне.

После этого Вадим Шукуров организовал транспортировку гостей на такси и оплатил девушке оральный секс. В следующий раз запрос на интим оказался с более жесткими условиями.

По словам адвоката, девушка поставила условие мужчине, что вступит в половой контакт только после совершения орального секса между ним и второй девушкой. Предложение вызвало у него отторжение, поскольку он не испытывал никаких чувств ко второй девушке, но его девушка настояла, что в случае отказа отношения прекратятся. Движимый желанием интимной близости, он принял ее условия.

Впоследствии Шукуров вновь заказал еду и удалился в спальню уже с другой несовершеннолетней. По словам адвоката, через какое-то время брокеру начали поступать сообщения с угрозами, отправляемые с различных Telegram-аккаунтов. От бизнесмена требовали 5 млн рублей в обмен на нераспространение видеозаписи, сделанной в его квартире.

Защитник Шукурова утверждает, что согласно заключению психиатрической экспертизы, у него отсутствует склонность к педофилии. Бизнесмену было предъявлено обвинение по статье, предусматривающей уголовную ответственность за сексуальные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц. Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Адвокат брокера обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о помощи своему подзащитному, стремящемуся заключить контракт с армией и отправиться в зону СВО. Однако для этого необходимо пересмотреть квалификацию статьи обвинения.

