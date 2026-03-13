сегодня в 07:58

Британскому туристу, снявшему на видео ракетные удары по Дубаю, грозит срок

60-летний житель Лондона может получить два года тюрьмы за снятое во время отдыха в ОАЭ и выложенное в Сеть видео с ракетным ударом по Дубаю, сообщает RT .

Как пишет Daily Mail, британский турист сразу же удалил видеоролик по требованию. Также он настаивает, что не хотел нарушать закон.

По местной статье, мужчине и еще 20 лицам из-за таких видео и сообщений в социальных сетях предъявили обвинения.

По информации издания, власти Дубая жестко контролируют соцсети. Еще они пригрозили тюрьмой любому, кто распространяет сведения, которые могут привести к разжиганию паники среди населения.

