Британские ВМС задержали танкер Smyrtos в Ла-Манше
Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори
Британские ВМС задержали в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Судно находится под санкциями и подозревается в перевозке российской нефти, сообщает oilcapital.ru
Премьер Великобритании Кир Стармер рассказал, что британские ВМС захватили танкер Smyrtos. Судно относят к российскому «теневому флоту» и обвиняют в нарушении правил судоходства.
Операция стала первой подобной акцией под руководством Великобритании. В ней участвовали королевские морские пехотинцы, сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью, один самолет, три вертолета и два военных корабля. Она длилась шесть часов.
Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин в ответ предложил минировать и подрывать танкеры при попытке их захвата.
«Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», — заявил Рогозин.
Издание напоминает, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш два подсанкционных танкера. Их тогда не задержали.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.