Британские ВМС задержали танкер Smyrtos в Ла-Манше

сегодня в 13:22

Британские ВМС задержали в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна

Британские ВМС задержали в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Судно находится под санкциями и подозревается в перевозке российской нефти, сообщает oilcapital.ru

Премьер Великобритании Кир Стармер рассказал, что британские ВМС захватили танкер Smyrtos. Судно относят к российскому «теневому флоту» и обвиняют в нарушении правил судоходства.

Операция стала первой подобной акцией под руководством Великобритании. В ней участвовали королевские морские пехотинцы, сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью, один самолет, три вертолета и два военных корабля. Она длилась шесть часов.

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин в ответ предложил минировать и подрывать танкеры при попытке их захвата.

«Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», — заявил Рогозин.

Издание напоминает, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш два подсанкционных танкера. Их тогда не задержали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.