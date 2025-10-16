сегодня в 03:59

Бригады скорой помощи эвакуируют пострадавших в аварии с автобусом в Приамурье

Бригады скорой помощи эвакуируют пострадавших в ДТП с автобусом в Амурской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На месте работают бригады скорой помощи, пострадавших эвакуируют в Свободненскую больницу, где организовано оказание необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области. Сообщалось о двух погибших, однако позже эта информация не подтвердилась.

Смертельное ДТП произошло в Свободненском районе области.

