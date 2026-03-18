Братья инсценировали гибель дяди в ДТП на Кавказе, чтобы получить страховку

Два брата из Карачаево-Черкесии инсценировали гибель дяди в дорожной аварии, чтобы получить страховку, хотя он скончался от рака, сообщает Mash Gor .

Как рассказал PR-менеджер страховой компании «Согласие» Дмитрий Черкасов, мужчина долгое время болел раком легких, поэтому братья решили оформить на него несколько страховок от несчастных случаев в разных компаниях.

Когда дядя умер, то один из братьев взял машину, разбил ее и заявил, что мужчина скончался от последствий ДТП. Приехавшим на место аварии и не нашедшим тело полицейским объяснили, что его уже забрали для подготовки к похоронам.

Один из братьев возглавлял бюро судмедэкспертизы, поэтому легко сделал все нужные документы без вскрытия, которое нельзя было провести якобы из-за религиозных взглядов.

Смерть от онкологии они выдали за гибель в аварии и запросили 1,5 млн рублей у страховщиков, но фирмы засомневались и обратились в полицию.

В итоге братья получили по четыре года уловного срока.

