Брата генерала Минобороны застрелил собственный сын на охоте в Башкирии

Жителя Республики Башкортостан могут посадить в колонию на два года. Он перепутал собственного отца с лосем и выстрелил в него во время охоты, мужчина умер, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вечером 11 октября. Три брата-пенсионера, один из которых — генерал Минобороны в отставке, а также сын одного из них, отправились на охоту в Мишкинский район. Там они выслеживали лося.

В один момент 50-летний мужчина увидел в тепловизоре цель и выстрелил в нее. Оказалось, что это было не животное, а его 75-летний отец. Он сразу скончался.

У погибшего есть брат — 70-летний генерал министерства обороны РФ в отставке Иван Г. Все охотники — профессионалы, которые регулярно ездили на природу вместе.

Заведено уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса России из-за причинения смерти по неосторожности. Стрелявшего могут посадить в колонию на срок до двух лет.

Ранее житель Ярославской области случайно застрелил своего знакомого, который приехал из Москвы на охоту. Было открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.