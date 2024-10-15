Брат экс-мэра из Кузбасса стрелял в силовиков при разгроме преступной группы

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В Белове задержали стрелявшего в полицейских брата экс-мэра Курносова

В Белово Кемеровской области задержали группу мужчин, которых подозревают в хищении денег из городского бюджета. Среди задержанных оказался брат экс-мэра города Алексея Курносова Александр, который при поимке открыл огонь по силовикам, сообщает «Инцидент Кузбасс» .

Злоумышленников подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Всего правоохранители задержали пять человек.

По версии следствия, фигуранты похищали деньги, которые должны были пойти на строительство и благоустройство жилых домов.

Среди задержанных — брат бывшего мэра Белова Александр Курносов, директор МКУ «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального района», экс-директор МБУ «Управление капитального строительства города Белово» и двое директоров других компаний.

В доме брата бывшего главы Белова провели обыск. В рамках расследования правоохранители также пришли с обысками в ряд организаций.