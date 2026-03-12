БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун»

«Нефтяное месторождение „Меджнун“ снова стало целью беспилотников, всего через день после того, как другой беспилотник разбился на этом месторождении, оба раза обошлось без материального ущерба и жертв», — говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

