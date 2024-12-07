Бородач «обнес» склад с инструментами после увольнения в Москве
«МК»: мужчина обокрал склад с инструментами после увольнения в Москве
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
Бородатый мужчина уволился из компании и обокрал склад. Его поймали сотрудники московской полиции, сообщает «МК: срочные новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
Мужчина украл со склада бывшей компании шлифовальную машинку, шуруповерт и другие инструменты. На предоставленном ГУ МВД по Москве видео заметно, как бородатый молодой человек поочередно достает из багажника такси три пакета с предметами и заносит их домой.
Предполагаемый преступник доехал от Преображенки до Путилкова в Подмосковье. Там его задержали сотрудники полиции.
Ранее 29-летний парень украл продукты к новогоднему столу в подмосковном гипермаркете. Его задержали и обнаружили еду на 11 тыс. рублей.