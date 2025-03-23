Бомж хотел согреться и спалил машину в Санкт-Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга задержан бездомный мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло в ночь на 22 марта около дома № 2 по улице Победы в поселке Саперный.

Прибывшие полицейские нашли полностью сгоревший автомобиль Lada Largus, который принадлежит 52-летнему местному жителю. Владелец машины обратился в полицию с заявлением, он оценил ущерб имуществу в 700 тыс. рублей

На месте полицейские задержали 31-летнего бездомного из Ставропольского края. Он заявил, что замерз и развел костер около автомобиля, чтобы согреться.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог). Задержанный мужчина ранее уже был судим, его поместили в изолятор.