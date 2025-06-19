Болт стоматолога застрял в анусе россиянина

Житель Кемерова случайно проглотил трехсантиметровый металлический ключ для затягивания имплантов, когда находился на приеме у стоматолога, сообщает Mash Siberia . В итоге болт застрял в анусе пациента.

Доктор лечил мужчине зубы, но ключ для затягивания имплантов случайно отлетел во время процедуры. В этот миг кемеровчанин проглотил выпавший ключ.

Мужчина надеялся, что инородный предмет выйдет естественным путем, но этого не случилось. Тогда россиянин снова обратился в больницу.

Медики провели «сложнейшие манипуляции» и пытались переправить болт в толстую кишку, но все старания были безуспешны, отмечает издание. После этого врачи позвали на помощь эндоскописта. Доктор вооружился петлей, шприцами и смог достать ключ, который вышел через задний проход мужчины.

По данным журналистов, сейчас с пациентом все в порядке.