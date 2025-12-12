сегодня в 08:06

Большая пробка образовалась на Новорижском шоссе в Москве из-за ДТП

На Новорижском шоссе в районе Рублева произошла дорожная авария, образовалась пробка, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней выясняются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор на Новорижском шоссе составил более 9 км, также стоит Ильинское шоссе примерно на 4 км. Как пишут водители, из-за ДТП заняты левый и средний ряды трассы.

