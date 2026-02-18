Болельщика «Спартака» оштрафовали за картинку в соцсетях 13-летней давности
Болельщик «Спартака» из Москвы попал под штраф за изображение в соцсетях. Оно оказалось внесено в список экстремистских материалов, сообщает Sport Baza.
Мужчина разместил картинку в Сети еще 13 лет назад. При этом изображение с подтекстом расизма было внесено в список экстремистских материалов.
Москвича привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды. Тушинский районный суд столицы назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.
На данный момент картинку мужчина так и не удалил.
