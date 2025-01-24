Болеющего открытым туберкулезом студента выявили в медакадемии Оренбурга

В Оренбурге в ходе планового медицинского осмотра был обнаружен иностранец, страдающий открытой формой туберкулеза, сообщает «ФедералПресс» .

Санитарные службы уже установили круг его контактов и провели дезинфекцию в месте его проживания.

Пациент покинул Российскую Федерацию для прохождения лечения в своей стране, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иностранный студент, у которого диагностирован туберкулез, обучается в Оренбургской государственной медицинской академии.