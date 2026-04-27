Более 40 человек погибли после спора двух семей из-за колодца в Чаде

В деревне Иготе на востоке Чада не менее 42 человек погибли, еще 10 были ранены из-за спора двух семей из-за колодца, сообщает RT .

Как рассказало Tchad Infos со ссылкой на местные власти, пострадавших в конфликте доставили в медцентры провинции. Кроме того, объявили об открытии двойного процесса урегулирования спора: традиционной медиации для гражданского аспекта и судебного разбирательства для установления уголовной ответственности.

Сейчас восточные провинции Чада принимают беженцев, которые спасаются от войны в Судане. Там сталкиваются с повышающейся напряженностью из-за нехватки ресурсов и проблем с безопасностью.

«Ситуация на затронутых участках в настоящее время находится под контролем», — сказал заместитель премьер-министра страны Лиман Махамат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.