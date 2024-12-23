Более 200 сеансов массажа на 3,5 млн руб провели аферисты в Москве детям с ДЦП

Прокуратура Москвы сообщает, что супружеская пара из столицы, не обладая знаниями и навыками, провела около 200 сеансов массажа детям с хроническими заболеваниями.

«Николай и Лилия Никоновы опубликовали в сети «Интернет» объявление о предоставлении услуг массажа детям с заболеваниями «Детский церебральный паралич». Не имея должного образования, навыков, методики и тактики проведения лечения детей с таким заболеванием, они обещали родителям выздоровление их детей», — говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В сообщении прокуратуры отмечается, что в результате обещанного оздоровительного эффекта не последовало, а состояние детей только ухудшалось. Лжемассажисты попробовали скрыться от правоохранителей, но вскоре были задержаны.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. С чем супружеская пара не согласна.

«Обвинительное заключение утверждено Гагаринской межрайонной прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре города Москвы.