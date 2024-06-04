Более 200 иностранных граждан задержали в Подольске за незаконную миграцию

Полицейские задержали в городском округе Подольск более 200 иностранных граждан, на них составили административные протоколы за нарушения миграционного законодательства, сообщается на сайте подмосковного главка МВД РФ.

Как уточнила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по области Татьяна Петрова, задержание провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия, прошедшего в деревне Борисовка.

«В ходе рейда к административной ответственности привлечено 218 уроженцев ближнего зарубежья по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ», — сказала Петрова.

Она добавила, что 93 мигранта трудились на территории Подмосковья без патента, а 127 — уклонились от выезда из РФ после окончания срока пребывания. Также в отношении 56 человек судом принято решение об административном выдворении из России, а на остальных наложены штрафы, составляющие от 5 до 40 тыс. рублей.

По ее словам, в результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлен организатор незаконной деятельности. Им был 28-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.