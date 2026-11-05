Более 200 беспилотников атаковали Рязанскую область ночью
В ночь на 5 ноября Рязанская область подверглась массированной атаке дронов. В Рязани загорелись промышленные объекты, часть города осталась без света, сообщает 56orb.ru.
По словам губернатора Павла Малкова, обломки повредили линии электропередачи. Сейчас электроснабжение в Рязани восстановлено. Пожарные ликвидировали или локализовали возгорания и продолжают тушение.
В школе № 58 обломки выбили стекла. Занятия 5 ноября отменили.
В Рязанском округе обломки повредили частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.
Один человек получил ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь.
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