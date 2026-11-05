USD
Доллар США
81,79
0.00 %
EUR
Евро
92,16
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,26
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
110,19
0.00 %

Более 200 беспилотников атаковали Рязанскую область ночью

Происшествия

В ночь на 5 ноября Рязанская область подверглась массированной атаке дронов. В Рязани загорелись промышленные объекты, часть города осталась без света, сообщает 56orb.ru.

По словам губернатора Павла Малкова, обломки повредили линии электропередачи. Сейчас электроснабжение в Рязани восстановлено. Пожарные ликвидировали или локализовали возгорания и продолжают тушение.

В школе № 58 обломки выбили стекла. Занятия 5 ноября отменили.

В Рязанском округе обломки повредили частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Один человек получил ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.