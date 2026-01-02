Более 17 тыс абонентов остались без света в 2 мунокругах Запорожской области Происшествия сегодня в 16:54 Фото - © Медиасток.рф

Более 17 тыс. абонентов остались без света в Михайловском и Васильевском муниципальных округах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Специалисты работают над восстановлением подачи электричества. Днем 2 января Рогов рассказал, что ВСУ атаковали сети, которые обеспечивают светом жителей Каменско-Днепровского муниципального округа. Из-за аварии были частично обесточены два населенных пункта Веселовского МО. Рогов отмечал, что в большинстве случаев один абонент — крупное домовладение. В нем живут пять-семь, а иногда и более человек. Ранее российские войска освободили Лукьяновское в Запорожской области. Противника из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Днепр».