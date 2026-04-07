Более 100 студентов техникума эвакуировали из общежития под Красноярском

В Красноярском крае из-за подтопления талыми водами эвакуировали более 100 студентов из общежития Назаровского аграрного техникума, сообщает ТАСС .

По информации регионального МЧС, вода затопила отдельно стоящие мастерские. Руководство техникума приняло решение в превентивных целях эвакуировать 103 учащихся.

В результате студентов разместили в трех пунктах временного размещения — на базе детсада и гостиниц.

Кроме того, в Красноярске оказались подтоплены три дачных дома и восемь приусадебных участков, а в Назарово — один жилой дом и три приусадебных участка.

