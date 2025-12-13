сегодня в 15:17

Более 100 посетителей эвакуировали из загоревшегося аквапарка в Суздали

В Суздали во Владимирской области эвакуировали более 100 посетителей из загоревшегося аквапарка «Суздаль-Аква». Там воспламенилась крыша, сообщает SHOT .

Площадь пожара — 100 квадратных метров. Эвакуировали как посетителей, так и сотрудников аквапарка.

Никто не пострадал. Суммарная площадь аквапарка — примерно 10 тыс. «квадратов».

На опубликованной записи от крыши идет черный дым. На нее залезли сотрудники МЧС РФ. Рядом со зданием ходят люди.

