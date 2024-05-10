Бойцы ВС РФ сорвали попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр

сегодня в 13:47

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российский расчет беспилотников Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» сорвал попытку украинских террористов форсировать Днепр.

«Операторы обнаружили лодку с украинскими боевиками, совершавшими очередную безуспешную попытку форсировать реку, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что расчеты БПЛА передали координаты противника артиллерии, которые нанесли точные удары по позициям ВСУ.

Глава региона добавил, что российские военные уничтожили противника как на воде, так и на суше. Противник понес потери личного состава и отступил.

Ранее Сальдо сообщал, что мирный житель получил ранения во время обстрела ВСУ поселка Великая Лепетиха в момент празднования Дня Победы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.