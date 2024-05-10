Бойцы ВС РФ сорвали попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российский расчет беспилотников Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» сорвал попытку украинских террористов форсировать Днепр.
«Операторы обнаружили лодку с украинскими боевиками, совершавшими очередную безуспешную попытку форсировать реку, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что расчеты БПЛА передали координаты противника артиллерии, которые нанесли точные удары по позициям ВСУ.
Глава региона добавил, что российские военные уничтожили противника как на воде, так и на суше. Противник понес потери личного состава и отступил.
Ранее Сальдо сообщал, что мирный житель получил ранения во время обстрела ВСУ поселка Великая Лепетиха в момент празднования Дня Победы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.