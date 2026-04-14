Бойцовский пес разодрал морду и хвост собаке во дворе Петербурга

Бойцовский пес напал на женщину, которая гуляла со своей собакой во дворе Санкт-Петербурга. Агрессивное животное разорвало своего собрата и прокусило ему насквозь заднюю часть, сообщает РЕН ТВ .

По словам хозяйки пострадавшей собаки, она часто видит, как люди выгуливают бойцовских собак во дворе дома в Янино-1 без намордников. Одно из таких животных проявило агрессию и напало на нее с питомцем.

В результате нападения у собаки женщины разорваны ухо и морда. Кроме того, серьезно пострадали хвост и то, что находится ниже. Питомцу понадобилась операция.

Женщина уверяет, что ее собака не проявляла никакой агрессии, а бойцовский пес напал первым. Он вцепился в собрата и прокусил ему намордник. Местные жители встали на сторону пострадавшей и заявили, что хозяев агрессивной собаки необходимо наказать.

Также одна из очевидцев рассказала, что никто не пришел на помощь девушке, которая пыталась защитить своего питомца от напавшего животного.

Ранее трехлетняя девочка, оставленная без присмотра воспитателей, сбежала из детского сада в Астраханской области и наткнулась на бродячих собак. Те растерзали ее.

