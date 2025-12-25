Бойца СВО обвинили в смертельном ДТП с медсестрой, но уголовное дело прекратили

Под Волгоградом участника специальной военной операции обвинили в гибели медсестры. Родные погибшей женщины негодуют из-за закрытия уголовного дела по факту случившегося. Семья медработницы считает, что положение предполагаемого виновника ДТП сыграло решающую роль, пишет V1.RU .

Ситуация с отклонением возбуждения уголовного дела по факту гибели Ольги Демьянченко, медсестры Калачевской ЦРБ, продолжает вызывать общественный резонанс. Сын погибшей, также являющийся участником СВО, сообщил, что следствие устно уведомило его о прекращении дела, однако он намерен добиваться правосудия для водителя.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta, находясь в нетрезвом состоянии, сбил пешехода напротив дома № 151 по улице Кирова. Женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу, не оснащенному светофором. В результате полученных травм она скончалась в больнице.

На видеозаписи с места происшествия, сделанной сотрудниками ДПС, видны повреждения автомобиля, позволяющие оценить скорость движения. У Lada повреждены передняя левая фара, капот и разбито лобовое стекло. Рядом с автомобилем находилась сумка погибшей.

Выяснилось, что жертвой стала Ольга Демьянченко, медсестра реанимационного отделения Калачевской ЦРБ. Она направлялась на работу, чтобы помогать людям, но сама оказалась в реанимации. Коллеги сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам родственников, автотехническая экспертиза в июле 2025 года показала, что водитель имел возможность предотвратить наезд. Более того, алкотестер выявил 0,282 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, подтверждая состояние опьянения.

Сын Ольги Демьяненко, признанный потерпевшим, также выразил недоумение по поводу решения следователя.

«Виновник — военнослужащий, участник СВО, служит и сейчас. Но и я тоже участник. Документов по делу мне никаких не присылали, со следователем виделся всего один раз, и на свои вопросы я так и не получил ответов. На вопрос об алкоголе в крови водителя мне сказали, что количество этанола было не таким уж и большим. Получается, я как участник СВО могу сейчас сбить человека, и мне за это ничего не будет? Следователь сказал: „Да, ничего не будет“», — рассказал мужчина.

Юристы считают, что с данной ситуацией нужно продолжать работать и оснований для прекращения уголовного дела не было.

