«Боялась пошевелиться»: сосед-алкоголик запенил дверь блогера из Перми

Блогер из Перми с ником areshekkkkkk рассказала ужасную историю, которая приключилась с ней по вине соседей. Во время очередного алкогольного припадка они запенили ей входную дверь.

Арина рассказала, что живет в этой квартире уже четыре года. Раз в несколько месяцев сосед сильно напивается, кричит матом и ломится в собственную дверь. Все это очень хорошо слышно девушке. Однажды она даже вызывала полицию, потому что думала, что в квартире соседей кого-то убивают.

Днем 18 октября пьяный мужчина пришел уже к ее двери. Он стучал по ней, угрожал расправой и оскорблял соседку. Тем временем она сидела внутри и боялась даже пошевелиться, но все же смогла позвонить в полицию. Через 40 минут блогер услышала какой-то скрежет.

«Там стоял незнакомый мужчина, который что-то делал с моей замочной скважиной, прислушивался к квартире и ушел. Я сделала повторный вызов в полицию и сразу позвонила друзьям, чтобы они приехали», — рассказала Арина.

Когда товарищи приехали, девушка не смогла открыть дверь — ключ не проходил в замочную скважину. Пришлось передавать их через окно. Оказалось, что мужчины просто запенили замочную скважину и всю дверь по периметру.

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