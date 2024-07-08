Боец СВО не сел в колонию после того, как обещал распилить беременную бензопилой

Пермский райсуд приговорил бойца СВО Данила Б. к ограничению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. По версии следствия, военнослужащий угрожал убийством своей беременной девушке и планировал поджечь ее дом, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Правоохранители считают, что в ночь на 26 февраля 2024 года фигурант по пьяни поругался со своей беременной дамой из-за того, что приревновал ее. В этот момент солдат пригрозил девушке отпилить ее голову, после чего взял бензопилу и запустил инструмент. Сожительница расценила такой поступок как угрозу убийством.

Через несколько дней фронтовик, будучи пьяным, решил поджечь дом своей возлюбленной. Он включил газовую плиту и положил на нее полотенце. Когда вспыхнуло пламя, участник СВО покинул помещение.

По итогу сжечь дом обвиняемому не удалось — горящее полотенце успели вовремя потушить.

Во время судебного заседания боец СВО раскаялся, извинился перед потерпевшей, полностью признал свою вину и согласился с выдвигаемым обвинением. Суд принял это в качестве смягчающих обстоятельств, как и участие военного в специальной военной операции, а также беременность его сожительницы, с которой фигурант воспитывал маленьких детей.

Суд признал Данила Б. виновным по статьям об угрозе убийством и поджоге имущества, приговорив его к ограничению свободы. Военный будет отбывать домашний арест сроком 1 год и 10 месяцев.