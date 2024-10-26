Бодипозитивный кот Крошик из Перми начал задыхаться

сегодня в 17:20

Популярного в Сети кота Крошика из Перми госпитализировали в ветклинику, сообщает Mash .

Питомцу, который получил известность благодаря своему рекордному весу, стало плохо в пятницу вечером. Кот начал задыхаться, его доставили в ветклинику.

Питомцу дали кислородную маску. Также ему сделали УЗИ. Специалисты предполагают, что у кота новообразование в брюшной полости. Также у животного повреждены все внутренние органы из-за жизни на улице и огромного веса.

Сейчас кот находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи спасли простреленного уличного кота. Живодеры стреляли в него несколько раз.