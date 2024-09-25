Раненый боец: в Нижнем Новгороде врачи спасли простреленного кота

В ветеринарную клинику Приокского района Нижнего Новгорода доставили уличного кота в тяжелом состоянии. Доктора обнаружили в теле животного пули, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал Государственного ветеринарного управления.

Начальник клиники сумел успешно прооперировать животное и вытащить из него инородные тела. Однако пока неизвестно, что случилось с животным и как он получил такие ранения.

Между тем в Подмосковье бездомным животным помогают дети-волонтеры. Например, ребята из Нестеровского лицея в Рузе на прошлой неделе подготовили миски, купили мясное жилье и сухой корм для кошек. Учащиеся накормили 15 котят.

Большинство обитателей приюта раньше жили в тепле и уюте, имея своих хозяев. Нередко котята, оказавшись на улице, быстро гибнут и страдают от голода, холода и несчастных случаев. От людей они ждут тепло, любовь и заботу. По словам экспертов, питомцы тоже умеют чувствовать любое отношение людей к ним.