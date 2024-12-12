Bloomberg: украинский «Метинвест» прекратил добычу угля у Красноармейска

сегодня в 23:55

Украинская сталелитейная компания «Метинвест» прекратила добычу угля у Красноармейска в ДНР и вывезла сотрудников, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Основной персонал «Метинвеста» и их семьи уже эвакуировали, указано в статье.

Ранее российские военные освободили село Заря у Красноармейска.

Метинвест — крупнейший на Украине производитель стали. В районе Красноармейска компания добывает половины всего объёма угля.