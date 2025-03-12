Блогершу Блиновскую могут направить в ИК-1 в Головине Владимирской области

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую, по одной из версий, направят в исправительную колонию №1 в населенном пункте Головино Владимирской области. Там блогерша будет учиться шить одежду и стричь людей, сообщает Mash .

В Головино часто попадают женщины, которые получили тюремный срок в рамках экономических статей. С 2015 года там отбывала наказание бывшая чиновница Евгения Васильева, попавшая в серьезный коррупционный скандал в 2010-х годах.

На территории ИК-1 в Головине работает швейное производство. Там можно освоить профессию парикмахера.

Еще на территории колонии есть отдельные комнаты. В них можно устроить «длительное свидание» с мужем.

Если брать во внимание срок в СИЗО, Блиновская пробудет в тюрьме до весны 2028 года.

«Королева марафонов» проведет в колонии 3 года и 4 месяца. Савеловский суд отправил Блиновскую в колонию общего режима суммарно на пять лет. С блогерши взыскали 587 млн рублей и конфисковали все имеющееся у нее имущество.

В СИЗО блогерша пробыла 1 год, 1 месяц и 10 дней. Она попала туда 22 января 2024 года.

При этом один день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии общего режима. Таким образом, Блиновская уже отбыла 609 суток наказания.