Блогерша-мем выпала из окна, убегая от избивавшего ее парня

Блогерша Протодьяконова выпала из окна, убегая от избивавшего ее парня

Известная блогерша-мем с большими бровями Анжелика Протодьяконова выпала из окна, когда сбегала от озверевшего парня, сообщает Baza .

Жительница Якутии рассказала, что после посиделок с другом попала в больницу. Молодой человек пришел к блогерше в гости и неожиданно напал на нее.

Она не рассказала, из-за чего начался конфликт, сославшись на то, что не помнит, как это произошло.

Из-за ударов Протодьяконова стала терять сознание и, чтобы спастись, решилась на побег из окна первого этажа. Этот прыжок стал причиной сотрясения мозга и сломанного ребра. Теперь девушке тяжело двигаться, дышать и разговаривать.

