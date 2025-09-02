Блогерша «Мать орков» оскорбила мужчин, ушедших на СВО «под влиянием женщин»

Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал местную блогершу Елизавету Бабичеву, известную под ником «Мать орков», на 12 тыс. рублей по статье о разжигании ненависти, сообщает «Осторожно, новости» .

Как установил суд, в августе 2024 года она разместила в чате с подписчиками видео с оскорбительной подписью в адрес мужчин, отправившихся на СВО «под влиянием своих женщин или жен».

По словам Бабичевой, такие военнослужащие ведут себя «ненадлежаще и аморально» в зоне спецоперации и руководствуются исключительно денежными интересами. Запись заканчивалась фразой: «Вы одуплились, черти».

На суде блогерша признала вину, раскаялась и попросила строго не наказывать: на ее воспитании находится несовершеннолетний ребенок, а сама Бабичева — на иждивении у супруга. Суд учел эти обстоятельства, а также предыдущую административную судимость женщины, и оштрафовал ее на 12 тыс. рублей.

При этом, о каком именно видео идет речь, неизвестно. Блогерша закрыла доступ к чату для «борьбы с хейтерами». Она активно ведет TikTok-аккаунт, там насчитывается около 22 тыс. подписчиков. Обычно Бабичева публикует контент о своей жизни и СВО, при этом часто высмеивает Украину и страны ЕС.