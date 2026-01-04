Блогерша и любовник занимались сексом на могиле ее матери в Сестрорецке

Следователи заинтересовались видео, на котором блогерша и ее любовник занимались сексом на могиле ее матери на Сестрорецком кладбище, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Инцидент произошел ночью 28 июня 2025 года.

Внимание к паре проявилось в январе, когда блогерша разместила фото и аудиосообщения с пояснением произошедшего. Затем она все удалила, но было уже поздно.

По словам девушки, она со своим молодым человеком занимались сексом на могиле, где были похоронены ее мать, тетя и бабушка. Паре предъявлено обвинение по статье о надругательстве над местом захоронения. Молодые люди признали свою вину.

