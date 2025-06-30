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Блогера Дмитрия Пучкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

Суд на Украине заочно приговорил российского видеоблогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, к 10 годам лишения свободы, сообщает РИА Новости .

Блогера признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и «пропаганде агрессивной войны», заявляется на сайте Винницкого городского суда.

Кроме того, было принято решение изъять все имущество Пучкова в пользу государства.

Видеоблогер — уроженец украинского Кропивницкого, в 2023 году попал под санкциии СНБО из-за своей деятельности, направленной против Украины.

Также стало известно, что служба безопасности Украины объявила Пучкова в розыск еще 9 июля 2024 года.