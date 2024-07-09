Блогер Тамаев дал пощечину подростку возле «Москва-Сити»

сегодня в 13:23

По словам очевидцев, инцидент произошел у Neva Towers, куда блогер приехал на своем бирюзовом Lamborghini. Медийную личность и его авто тут же окружили подростки.

Один из ребят что-то крикнул Тамаеву. Блогер вспылил, подошел к ребенку и дал ему пощечину.

У Тамаева более 14 млн подписчиков в Instagram* и более 4 млн — на YouTube. Он выкладывает материалы на тему автомобилей, гонок и боев.

Тамаев создал поп-MMA-промоушн Hype Fighting Championship. В частности, благодаря ему стал известен другой блогер — Хасбик.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.