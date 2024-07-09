Блогер Тамаев дал пощечину подростку возле «Москва-Сити»
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23-летний блогер Асхаб Тамаев дал пощечину подростку возле «Москва-Сити», сообщает SHOT.
По словам очевидцев, инцидент произошел у Neva Towers, куда блогер приехал на своем бирюзовом Lamborghini. Медийную личность и его авто тут же окружили подростки.
Один из ребят что-то крикнул Тамаеву. Блогер вспылил, подошел к ребенку и дал ему пощечину.
У Тамаева более 14 млн подписчиков в Instagram* и более 4 млн — на YouTube. Он выкладывает материалы на тему автомобилей, гонок и боев.
Тамаев создал поп-MMA-промоушн Hype Fighting Championship. В частности, благодаря ему стал известен другой блогер — Хасбик.
* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.