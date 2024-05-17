Блогер Петр Осипов сообщил в полицию о хищении с его счета более 1 млн рублей

Один из сооснователей проекта «Бизнес молодость», блогер Петр Осипов, обратился в полицию с заявлением об исчезновении с его счета более 1 млн рублей благодаря передачи поддельных документов, пишет РБК .

В заявлении Осипов написал, что незаконные списания производились с его счета неизвестным лицом в период с 2022 по 2024 год. Он узнал об этом, когда изучил финансовые отчеты и понял, что часть из них подделаны.

Заявление от Осипова поступило в отдел полиции по московскому району Замоскворечье. Сам блогер пока никак не прокомментировал свое обращение за помощью к стражам порядка.

Осипов был одним из основателей проекта «Бизнес молодость», который появился в 2010 году и спустя 10 лет закрылся. Сейчас блогер проводит оффлайн-тренинги «Метаморфозы». В прошлом году цена участия в таком мероприятии варьировалась от 120 до 500 тысяч рублей.

Ранее за помощью в полицию обратился блогер-искусствовед. Из его квартиры похитили украшения стоимостью три миллиона рублей.