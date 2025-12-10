Блогер Никита Ефремов* не сядет в колонию за помощь соратникам Навального*

Суд вынес приговор блогеру и бизнесмену Никите Ефремову*, основателю одноименной сети магазинов кроссовок. Он приговорен к условному сроку за финансирование запрещенного «Фонда борьбы с коррупцией»**, сообщает Mash .

По версии следствия, Ефремов* в период с сентября 2021 по февраль 2022 года перевел 6 тысяч рублей в пользу соратников ныне покойного политика Алексея Навального*.

Суд приговорил блогера к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. По данным издания, процесс прошел в закрытом режиме, подсудимый признал вину.

Ефремов* был задержан правоохранителями в августе 2024 года в аэропорту Шереметьево. Против него возбуждали уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Никита Ефремов* известен как владелец сети магазинов лимитированных кроссовок и одежды, расположенных в Москве и Дубае. Осенью 2023 года его бизнес уже оказывался в центре внимания правоохранителей: тогда после обвинений в продаже подделок было изъято около 5000 пар обуви.

* Никита Ефремов, Алексей Навальный внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

** ФБК («Фонд борьбы с коррупцией») признан экстремистской и террористической организацией, является иностранным агентом и запрещен на территории РФ.