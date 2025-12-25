Блогер, который хотел на «Ниве» проехать по 89 регионам, разбился под Якутском

Блогер Денис Бухинцев, который решил проехать на своей «Ниве» по 89 регионам России, попал в аварию на трассе из Магадана в Якутск. Инцидент произошел на 129 день путешествия, сообщает «112» .

ДТП случилось 20 декабря. На скорости 70 км/ч «Нива» блогера попала в густое облако дыма от впереди идущего грузовика. Автомобиль улетел в кювет, а Бухинцев вылетел в снег через лобовое стекло.

У мужчины оказалось несколько незначительных травм. Сотрудники ДПС довезли его до ближайшего села, где в общежитии блогеру оказали помощь. При этом Бухинцев не отчаивается. Он планирует купить новую «Ниву» и продолжить свое путешествие.

По словам блогера, он надеется проехать на «железном коне» всю Россию. Он выехал из родного Ставрополя. Уже успел посетить горы Карачаево-Черкесии, соленое озеро Баскунчак под Астраханью и даже готовил завтрак в полях Осетии.

