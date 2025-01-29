Блогер из Дагестана посадил за руль манекен Литвина и сел на 15 суток

Жителя Дагестана арестовали на 15 суток после публикации видео, на котором он садит за руль автомобиля манекен блогера Михаила Литвина, после чего отправляет транспорт по оживленной трассе. Мужчине грозит уголовное дело, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

На ранее опубликованных задержанным кадрах показано, как он садит за руль машины манекена из банок энергетиков. На голову кукле приклеена фотография Литвина. После этого машина с манекеном-«водителем» начинает ехать по оживленной трассе. Происходящее замечает дорожная полиция и требует остановить автомобиль. Когда машина продолжила путь, правоохранители пустились в погоню.

Задержанный блогер заявил, что он снял видео для участия в конкурсе. По словам мужчины, на самом деле манекен не управлял автомобилем. Оператор утверждает, что когда он захлопнул дверь и начал снимать движущийся транспорт, из багажника вылез его товарищ, который начал управлять машиной.

«Ребят, категорически порицаю такое сам, и не повторяйте за мной», — говорит задержанный на видео.

Молодого человека задержали по статье 20.25. КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). В отношении парня могут возбудить уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).