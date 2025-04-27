«Бл*****я собака»: жительница Уфы ногами избила своего питомца из-за пролитого кофе
Baza: в Уфе женщина с ребенком жестоко избила свою собаку из-за пролитого кофе
В Уфе местная жительница жестоко избила ногами свою собаку из-за пролитого стакана кофе. Очевидцы требуют отобрать питомца у девушки, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как девушка вместе с ребенком и собакой подходит к подъезду. Затем питомец дергается и поводком выбивает стакан кофе из рук девушки. После этого хозяйка громко выругалась на собаку, после чего несколько раз сильно пнула ее ногой.
В ходе инцидента выясняется, что собака принадлежит ребенку, так как девушка начинает обвинять его в поведении питомца.
Очевидцы обратились в правоохранительные органы с требованием проверить действия местной жительницы и забрать у нее собаку.