«Бл*****я собака»: жительница Уфы ногами избила своего питомца из-за пролитого кофе

Baza: в Уфе женщина с ребенком жестоко избила свою собаку из-за пролитого кофе

В Уфе местная жительница жестоко избила ногами свою собаку из-за пролитого стакана кофе. Очевидцы требуют отобрать питомца у девушки, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как девушка вместе с ребенком и собакой подходит к подъезду. Затем питомец дергается и поводком выбивает стакан кофе из рук девушки. После этого хозяйка громко выругалась на собаку, после чего несколько раз сильно пнула ее ногой.

В ходе инцидента выясняется, что собака принадлежит ребенку, так как девушка начинает обвинять его в поведении питомца.

Очевидцы обратились в правоохранительные органы с требованием проверить действия местной жительницы и забрать у нее собаку.