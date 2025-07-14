В Подольске модернизируют водонасосную станцию

В рамках инвестиционной программы Подольский водоканал проводит капитальный ремонт водонасосной станции в районе деревни Лучинское. Мощность нового сооружения составит 1 000 куб. метров в сутки, что обеспечит питьевой водой более 3 000 жителей. Работы планируют завершить к сентябрю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Водонасосная станция является элементом системы водоснабжения, обеспечивающим накопление очищенной воды в резервуарах и ее последующую подачу потребителям с необходимым регулированием давления в сети, что обеспечивает стабильную и энергоэффективную работу всей системы.

Капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса осуществляется комплексно. Включает как восстановление строительных конструкций, так и замену устаревшего оборудования. В настоящее время устанавливается скатная крыша из металлического профлиста, срок службы которой составляет более 20 лет. Монтируют современные насосные агрегаты. Также в ходе работ будет заменено вводно-распределительное устройство 0,4 кВ, станции управления насосами и система автоматизации для обеспечения надежного электроснабжения и управления по заданным параметрам.

Ресурсоснабжающая организация продолжает планомерную реализацию мероприятий, направленных на обеспечение надежного функционирования водопроводно-канализационного хозяйства региона. Особое внимание при этом уделяется модернизации технологического оборудования, внедрению энергоэффективных технологий водоподготовки и автоматизации стратегически важных объектов с возможностью дистанционного управления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.