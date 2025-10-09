Блэкаут случился в поселении Десеновское в Новой Москве

Масштабный блэкаут произошел в поселении Десеновское в Новой Москве. Предварительно, причиной стал резкий скачок напряжения, сообщает SHOT .

Как рассказали жители района «Новые Ватутинки», в десятках жилых домов уже около двух часов отсутствует свет и нет воды, также полностью погасло уличное освещение.

В ЕДДС людям лишь говорят, что знают о проблеме, и обещают «все исправить в ближайшее время».

Также, по словам очевидцев, из-за отключения света в лифте одного из домов застряла мать с маленьким ребенком, на место вызвали МЧС.

