Бизнесмен в Петербурге выплатил штраф за незаконное подключение к электросети

Владелец компании по аренде недвижимости во Всеволожском районе Ленинградской области выплатил более 900 тыс. рублей за незаконное потребление электроэнергии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сотрудники «Россети Ленэнерго» выявили факт хищения электроэнергии без оформленного договора в городском поселке им. Свердлова. После проверки объект был отключен от электроснабжения, а собственнику разъяснили порядок легального подключения и необходимость заключения договора энергоснабжения.

Стоимость бездоговорного потребления электроэнергии, предъявленная нарушителю, была рассчитана в соответствии с законодательством. Поскольку досудебное урегулирование не дало результата, компания обратилась в суд, который полностью удовлетворил ее требования.

В «Россети Ленэнерго» напомнили, что стоимость неучтенного потребления значительно превышает расходы при законном использовании электроэнергии. За самовольное подключение предусмотрена административная ответственность: для физических лиц — штраф от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.

