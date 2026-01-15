Бизнесмен в Петербурге выплатил штраф за незаконное подключение к электросети
Владелец компании по аренде недвижимости во Всеволожском районе Ленинградской области выплатил более 900 тыс. рублей за незаконное потребление электроэнергии, сообщает газета «Петербургский дневник».
Сотрудники «Россети Ленэнерго» выявили факт хищения электроэнергии без оформленного договора в городском поселке им. Свердлова. После проверки объект был отключен от электроснабжения, а собственнику разъяснили порядок легального подключения и необходимость заключения договора энергоснабжения.
Стоимость бездоговорного потребления электроэнергии, предъявленная нарушителю, была рассчитана в соответствии с законодательством. Поскольку досудебное урегулирование не дало результата, компания обратилась в суд, который полностью удовлетворил ее требования.
В «Россети Ленэнерго» напомнили, что стоимость неучтенного потребления значительно превышает расходы при законном использовании электроэнергии. За самовольное подключение предусмотрена административная ответственность: для физических лиц — штраф от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.