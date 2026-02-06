Биоматериалы от покойников: в Петербурге раскрыта нелегальная торговля из морга

сегодня в 18:52

В Санкт-Петербурге накрыли нелегальную торговлю биоматериалами из морга

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли криминальную схему нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что руководство одной из больниц за деньги долгое время способствовало незаконному вывозу частей тел умерших. Эти биоматериалы передавались коммерческим организациям, которые использовали их в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии.

Чаще всего из морга передавали тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни, у которых не было родственников.

Еще представителям фирм научно-исследовательской направленности могли проводить вскрытия в помещении морга больницы без оформления необходимых для данных процедур документов.

Оперативники выявили случаи подмены тел умерших. Это сотрудники морга делали, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили их в противоправной деятельности.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 286, 290 и 291 УК РФ (превышение должностных полномочий, получение взятки и дача взятки)», — добавила Волк.

По ее словам, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны учредитель компании, специализирующейся на производстве анатомических биомоделей, заведующий патологоанатомическим отделением больницы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

