Били по голове ногами: толпа диких подростков почти разорвала мужчину в Балашихе

Драка между группой подростков и мужчиной произошла в Балашихе

В подмосковной Балашихе возле ТЦ «Конфитюр» произошла драка между группой подростков и мужчиной, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 19:00. Толпа несовершеннолетних напала на мужчину, о чем сообщили местные жители.

На видеозаписи видно, как молодые люди окружили мужчину, некоторые из них наносили удары по голове и хватали его за одежду. На место инцидента была вызвана полиция.

В торговом центре подтвердили факт драки и сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции находятся в здании, просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают работников комплекса.