Били по голове ногами: толпа диких подростков почти разорвала мужчину в Балашихе
Драка между группой подростков и мужчиной произошла в Балашихе
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В подмосковной Балашихе возле ТЦ «Конфитюр» произошла драка между группой подростков и мужчиной, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 19:00. Толпа несовершеннолетних напала на мужчину, о чем сообщили местные жители.
На видеозаписи видно, как молодые люди окружили мужчину, некоторые из них наносили удары по голове и хватали его за одежду. На место инцидента была вызвана полиция.
В торговом центре подтвердили факт драки и сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции находятся в здании, просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают работников комплекса.